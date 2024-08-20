Akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 1 ölü, 2 gözaltı

Şanlıurfa'da bir akaryakıt istasyonunda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 32 yaşındaki İbrahim Halil Yıldırım hayatını kaybetti, 2 kişi gözaltına alındı.

Akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 1 ölü, 2 gözaltı
Akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 1 ölü, 2 gözaltı - 1 İbrahim Halil Yıldırım

'da dün gece saatlerinde Maşuk-TOKİ yolundaki bir akaryakıt istasyonunda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen kavgada, İbrahim Halil Yıldırım'a kurşun isabet etti. Yıldırım kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İbrahim Halil Yıldırım'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

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