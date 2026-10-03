Akaryakıt istasyonunda tanker patladı, yangın yanındakine de sıçradı

Pamukklale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan yakıt tankerinde yakıt aktarımı sırasında patlamayla birlikte yangın çıktı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, istasyondaki iki tankere daha sıçrayan yangını yürüttükleri çalışmalarla söndürdü.