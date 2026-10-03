Akaryakıt istasyonunda tanker patladı, yangın yanındakine de sıçradı
03.10.2026 19:40
Son Güncelleme: 03.10.2026 20:00
Akaryakıt istasyonunda yakıt boşaltan tanker patladı
Denizli'de bir akaryakıt istasyonunda yakıt boşaltılan tankerde patlamayla birlikte çıkan yangın, yanındaki tankere de sıçradı.
Pamukklale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan yakıt tankerinde yakıt aktarımı sırasında patlamayla birlikte yangın çıktı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, istasyondaki iki tankere daha sıçrayan yangını yürüttükleri çalışmalarla söndürdü.
Patlayan tanker ikiye bölündü, istasyondaki iki tankerde daha büyük çapta hasar oluştu
Ekiplerin istasyondaki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Polis ekipleri çevrede güvenlik amacıyla trafiğe kapatılan istasyonun bulunduğu caddeyi kontrollü olarak trafiğe açtı.
Öte yandan istasyonda görevli Mehmet Can'ın yangın sırasında yaralandığı ve ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.