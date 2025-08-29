Akaryakıt istasyonunda yumruklu, bıçaklı kavga: Yaralılar var

Düzce'de aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki grup, gece saatlerinde Aydınpınar yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede yumruklu, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışanlardan biri istasyonun market kısmına kaçarken, burada da dövüldü.

İstasyon görevlilerinin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. Kavgada 4 kişi, bıçak ve yumruk darbeleriyle yaralandı.

Arkadaşları tarafından hastaneye götürülen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kavga, istasyonun güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.