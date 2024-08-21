Akaryakıt istasyonunun yanında anız yangını çıktı

Bolu'da akaryakıt istasyonunun dibinde bulunan tarlada çıkan anız yangını söndürüldü. Erken müdahale sayesinde facianın eşiğinden dönüldü.

Akaryakıt istasyonunun yanında anız yangını çıktı

Olay, Yeniakçakavak köyü mevkiinde bulunan akaryakıt istasyonunun dibinde bulunan tarlada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı tarlada anız yangını çıktı.

Çıkan kısa sürede yayıldı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Akaryakıt istasyonunun yakınında bulunan tarlada çıkan yangın, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.
Erken müdahaleyle facianın eşiğinden dönüldü.

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