Akaryakıt sektörüne operasyon: Toplam 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyım atandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek , akaryakıt ve LPG sektörüne yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Bakan Gürlek, "Soruşturma kapsamında; akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği, doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf edilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir." dedi.

9 İLDE BÜYÜK OPERASYON

Elde edilen deliller kapsamında bu sabah İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini ve toplam 6 şirkete el konulduğunu, 10 şirkete kayyum atandığını duyuran Bakan Gürlek, "27 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.

Paylaşımında "Devletimizin vergi güvenliğini, ekonomik düzenini ve kamu kaynaklarını hedef alan hiçbir organize yapıya müsamaha göstermeyeceğiz" ifadelerini kullanan Gürlek, "Suçtan elde edilen gelirlerin izini sürecek, sahte fatura ve hayali ihracat düzenekleriyle kamu zararına sebep olan yapılara karşı hukuki süreçleri kararlılıkla işleteceğiz." dedi.