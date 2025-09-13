Akaryakıt tankerleri ve kamyonlar kül oldu

İstanbul Arnavutköy'deki özel endüstri bölgesinde iş makineleri ve yakıt tankerlerinin bulunduğu alanda gece yarısı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yangında, 2 kamyon, 2 akaryakıt tankeri, 4 konteyner kullanılamaz hale geldi.