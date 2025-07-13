Akaryakıt yüklü tanker, alev aldı: Şırnak’ta tehlikeli yangın

Şırnak’ta akaryakıt yüklü tanker, alev alarak yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Akaryakıt yüklü tanker, alev aldı: Şırnak’ta tehlikeli yangın

Irak'tan 'ye giriş yapan ve 'ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı yakınlarında sürücüsünün gümrük işlemlerinin yapılması için beklediği yüklü tanker, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...