Akaryakıt yüklü tanker, alev aldı: Şırnak’ta tehlikeli yangın

Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan ve Şırnak'ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı yakınlarında sürücüsünün gümrük işlemlerinin yapılması için beklediği akaryakıt yüklü tanker, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.