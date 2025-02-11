Akasya AVM’de yangın paniği
İstanbul’da bulunan Akasya AVM’nin -1. katındaki havalandırma sisteminde yangın çıktı. Alışveriş merkezinin içerisi yoğun dumanla dolarken, vatandaşlar hızla tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Üsküdar'da bulunan Akasya AVM’nin -1. katındaki havalandırma sisteminde yangın çıktı.
AVM’ye gelen vatandaşlar hızla tahliye edilirken, alışveriş merkezinin içerisi yoğun dumanla doldu.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ve UMKE ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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