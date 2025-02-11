Akasya AVM’de yangın paniği

İstanbul’da bulunan Akasya AVM’nin -1. katındaki havalandırma sisteminde yangın çıktı. Alışveriş merkezinin içerisi yoğun dumanla dolarken, vatandaşlar hızla tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Akasya AVM’de yangın paniği

Üsküdar'da bulunan Akasya ’nin -1. katındaki havalandırma sisteminde çıktı.

AVM’ye gelen vatandaşlar hızla tahliye edilirken, alışveriş merkezinin içerisi yoğun dumanla doldu.

Akasya AVM’de yangın paniği - 1

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve UMKE ekipleri yangına müdahale etti.

, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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