Akbank'tan 'Kredi kartlarında mükerrer işlem' açıklaması

Bazı Akbank müşterilerinin kredi kartı işlemleri ekstrelere mükerrer yansıdı. Bankadan yapılan açıklamada, bankanın hacklenmediği, teknik aksaklık yaşandığı vurgulandı. Sorunun giderilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Akbank'tan 'Kredi kartlarında mükerrer işlem' açıklaması

Bazı müşterilerinin kredi kartı işlemlerinin ekstrelere mükerrer yansıması üzerine açıklama yapıldı.

Bankanın hacklenmediği, teknik aksaklık yaşandığı vurgulandı.

Bu sorunun giderilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Müşterilere de bu konuda bilgilendirme yapılmaya devam edildiği ifade edildi.

Akbank'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Değerli müşterilerimiz, kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına sebep olan teknik aksaklığın ek kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz.''

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