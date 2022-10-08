Akbank'tan 'Kredi kartlarında mükerrer işlem' açıklaması (Akbank uygulaması çöktü mü, sorun ne?)

Bazı Akbank müşterilerinin kredi kartı işlemleri ekstrelere mükerrer yansıdı. Bankadan yapılan açıklamada, bankanın hacklenmediği, teknik aksaklık yaşandığı vurgulandı, sorunun giderilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Akbank'tan 'Kredi kartlarında mükerrer işlem' açıklaması (Akbank uygulaması çöktü mü, sorun ne?)

Bazı müşterilerinin kredi kartı işlemlerinin ekstrelere mükerrer yansıması üzerine açıklama yapıldı.

Bankanın hacklenmediği, teknik aksaklık yaşandığı vurgulandı.

Bu sorunun giderilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Müşterilere de bu konuda bilgilendirme yapılmaya devam edildiği ifade edildi.

Banka tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklama şöyle:

''Değerli müşterilerimiz, kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına sebep olan teknik aksaklığın ek kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz.''

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