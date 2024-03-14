Akbelen'deki tarım arazisine maden sahası kurulması kararı yürürlükten kaldırıldı

NE OLMUŞTU?

1 Mart 2022’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yönetmelik ile ‘Elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetleri’ kapsamında, Akbelen’de madencilik faaliyetlerinin yapılmasına izin verilmişti.

Dün Resmi Gazete’de yayımlanan acele kamulaştırma kararına göre; Akbelen Ormanı’nın çevresindeki İkizköy, Çamköy ve Karacahisar’da bulunan toplam 190 parsellik tarım arazisi, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmıştı.