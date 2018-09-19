Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin Adnan Menderes Mahallesi'nde Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan ile beraberindekiler, yapılan çalışmaları inceledikten sonra mahalleden ayrılmak üzereyken aracın önünü bir grup araçlarla kesti.
Araçlardan inen kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, Ayhan'ın bulunduğu araca av tüfeği, taş, sopa ve baltayla saldırdı.
Korumaların müdahale ettiği olay sırasında Belediye Başkanı Ayhan'ın bulunduğu araç, bölgeden uzaklaştırıldı.
Saldırı sırasında zırhlı aracın camları kırıldı ve hasar oluştu.
Olayın ardından Ayhan, Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek yaşanan saldırıyla ilgili ifade verdi.