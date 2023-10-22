Akçakale Müftüsü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

Akçakale Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda iddiaya göre, Akçakale İlçe Müftüsü olarak görev yapan 3 çocuk babası Halil B. hakkında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi verdiği sınıfta kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla aile şikayetçi oldu.



Gözaltına Halil B., yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.



Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Açıklamada Baro olarak olayın takipçisi olunacağı belirtilerek, “Şanlıurfa Akçakale müftüsünün Ücretli öğretmenlik yaptığı okulda 12 yaşındaki öğrencisine karşı cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine hakkında soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli 20.10.2023 tarihinde tutuklanmıştır. Olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz” denildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin