Barış Pınarı Harekatı 6. gününde devam ediyor...
Tel Abyad'da Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin hakimiyetinin ardından Akçakale ilçesi de rahat bir nefes aldı.
Harekatın başladığı günlerde teröristlerin hedefi olan Akçakale'de hayat normale döndü.
Bazı vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın posterini açarak sevgi gösterisinde bulunduğu görüldü.
Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Tel Abyad'daki PKK/YPG'li teröristlerce Akçakale'ye yönelik çok sayıda havan ve roket saldırıları yapılmıştı.
ABD VE YPG GİTTİ TÜRK BAYRAĞI DALGALANIYOR (TEL ABYAD AKÇAKALE SINIRI)