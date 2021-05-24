Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında savcılık soruşturma başlattı

Ramazan Bayramı’nda akrabalarını ziyaret etmek için Sakarya Karasu'ya giden Düzce'nin Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu, camide vaaz verdi.

Soytekinoğlu, Selanik göçmenleriyle ilgili olarak, "Yüzde 90’ı Selanik göçmeni ve sabetayist. Ne demek sabetayist? Müslümanlığa girmiş gözüken Yahudiler. Aslında Müslüman değil" ifadelerini kullandı. Soytekinoğlu, konuşmasının devamını Gezi olaylarına bağlayarak, "İstanbul'da Gezi olaylarında otellerinde barındıran kimdi? Gene Yahudilerdi. Şu an bir şirketin bir takımın da başkanı" dedi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından tepkiler oluştu. Düzce Müftülüğünce "Akçakoca İlçe Müftüsü'nün 'Selanik göçmenleriyle' alakalı sarf ettiği sözlerden dolayı soruşturma başlatılmıştır'' açıklaması yapıldı.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Karasu Cumhuriyet Başsavcılığınca da Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, sosyal medya ve basında yer alan delillerin toplanmaya başlanıldığı, Soytekinoğlu'nun da ifadeye çağırılacağı öğrenildi.