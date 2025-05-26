Akçakoca tarihi cezaevi, kütüphaneye dönüştürelecek

Osmaniye Mahallesi’nde yer alan A1 tipi kapalı ceza infaz kurumunun, kapsamlı bir restorasyon çalışmasıyla çağdaş kütüphane hizmetlerinin verileceği bir merkeze dönüştürülmesi planlanıyor. Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce takip edilen proje kapsamında yapılacak restorasyon çalışmaları minimal müdahalelerle gerçekleştirilecek ve yapının tarihi dokusu korunacak.

Toplamda 400 metrekareyi aşkın kullanım alanına sahip olacak yeni kütüphanede, bireysel ve grup çalışma alanlarından okuma köşelerine, dinlenme alanlarından sergi odalarına kadar çok sayıda bölüm yer alacak. 35 metrekarelik giriş holü, ziyaretçileri tarihi bir atmosferle karşılayacak.

Sınavlara hazırlanan öğrenciler için 22 metrekarelik iki ayrı bireysel çalışma odası sessiz ortam sunarken, proje ve ödev grupları için 37 metrekarelik iki grup çalışma odası da planlandı. Kitapseverler için özel olarak düzenlenen 19 metrekarelik okuma alanında doğal ışıkla desteklenen konforlu bir ortam sağlanacak. Ayrıca 20 metrekarelik kitaplık odasında kitap koleksiyonuna erişim sağlanırken, 7 metrekarelik süreli yayınlar odasında da güncel dergi, gazete ve akademik yayınlar yer alacak.



TARİHİ HAFIZA UNUTULMUYOR

Cezaevinin geçmişi tamamen silinmeden, yapı içerisindeki tarihi kimliğin hatırlanması amacıyla Koğuş Sergi Odası ve Tarih Koridoru oluşturulacak. 8 metrekarelik özgün koğuşlardan biri korunarak sergi alanına dönüştürülecek, 7 metrekarelik koridorda da Akçakoca’nın adalet tarihi anlatılacak. Ayrıca 11 metrekarelik sergi odası, geçici sergiler ve etkinliklerle kültürel buluşmalara ev sahipliği yapacak.

Proje, yalnızca bir kütüphane değil, aynı zamanda sosyal bir merkez olarak da tasarlanıyor. 19 metrekarelik dinlenme alanı; yazar buluşmaları, kitap kulübü toplantıları ve söyleşilere ev sahipliği yapacak. Gençlerin sosyalleşebileceği 63 metrekarelik kafe ve 59 metrekarelik teras da projeye dahil edildi.



Yapının özgün avluları biyoklimatik pergolalarla kapatılarak açık hava kullanımı yıl boyunca sürdürülebilir hale getirilecek. Restorasyon sürecinde dökme mozaik döşemeler, pencere ve kapı doğramaları korunurken, modern teknik altyapılar, ofisler, tuvaletler ve depo alanları da projeye entegre ediliyor.

