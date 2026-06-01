Akçakoca'da belediye CHP'den AK Parti'ye geçti

Düzce'de Akçakoca ilçesinin CHP'li belediye başkanı Fikret Albayrak'ın yolsuzluk soruşturmasında tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi'nde seçim yapıldı.

Seçimi AK Parti 'nin adayı Alev Ünal kazandı. Başkanvekili seçilen Ünal, 19 oyun dokuzunu aldı.

Seçimde CHP'nin adayı Naim Tok beş oy alırken, bir oy da geçersiz sayıldı.

NE OLMUŞTU?

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından irtikap suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fikret Albayrak, tutuklanmıştı.

Albayrak'ın tutuklandığı soruşturma müşteki ifadeleri ile başlamıştı.

Müşteki E.Ö., 2023'te ruhsat aldığı inşaatı devam eden taşınmazının iskan işlerinin tamamlanması için kendisine babası H.Ö. aracılığıyla ulaşılarak 2,5 milyon lira talep edildiğini ileri sürmüştü.

Albayrak'ın çek almayı kabul ettiğini öne süren müşteki, sonrasında inşaatına kısmi iskan aldığını iddia ederek Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunmuştu.

Bir diğer müşteki H.P. ise aynı gerekçelerle inşaatının durdurulduğunu iddia etmişti. Albayrak'ın kendisinden bir çalışanı aracılığıyla 1 milyon lira istediğini ileri süren H.P., şikayette bulunmuştu.

Başsavcılık bu iddialar üzerine soruşturma başlatmıştı.

Belediye Başkanı Albayrak hakkında gözaltı kararı verilmiş, evinde ve belediye iştirakinde arama yapılmıştı.

FİKRET ALBAYRAK KİMDİR?

1966 yılında Düzce Akçakoca 'da dünyaya gelen Fikret Albayrak, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu. Albayrak, 1990-1992 yılları arasında Ankara'da ASKİ bünyesinde çalışmalarda bulundu.

Fikret Albayrak, 2005-2012 yılları arasında Akçakoca Kızılay Şube Başkanlığı görevini üstlendi. Evli ve bir çocuk babası olan Albayrak, 2009-2014 yılları arasında Akçakoca Belediye Başkanlığı görevini üstlendi ve 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde yeniden Akçakoca Belediye Başkanı seçildi.