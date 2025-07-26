Akçakoca'da deniz yasağı

Düzce'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Akçakova ilçesinde denize girmek yasaklandı.

Karar ilçe kaymakamlığı tarafından duyuruldu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle; Kaymakamlığımızca 26 Temmuz 2025 tarihinde saat 14.30 itibarıyla Akçakoca ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girilmemesi yönünde karar alınmıştır. Can güvenliği nedeniyle vatandaşlarımızın denize girmemeleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyoruz." denildi.