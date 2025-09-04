Akçakoca'da denize girmek yasaklandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize girilmesi yasaklandı.

Akçakoca Kaymakamlığı, ilçedeki tüm plajlarda denize girilmesini yasakladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Olumsuz hava ve şartları nedeniyle Kaymakamlığımızca saat 4 Eylül 2025 tarihinde 15.30 itibariyle Akçakoca ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girilmemesi yönünde karar alınmıştır. Can güvenliği nedeniyle vatandaşlarımızın denize girmemeleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyoruz."

