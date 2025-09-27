Akçakoca’da fırtına etkili oldu: Dalga boyu 5 metreyi geçti

Düzce'nin Karadeniz'e kıyı ilçesi Akçakoca'da rüzgar etkili oldu.



Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi. Dalgalar zaman zaman kıyı şeridindeki istinat duvarlarını aştı.



Olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı. Kent merkezinde ise fırtına sebebi ile vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, ağaçlar, bayraklar ve tabelalarda da sallanmalar oluştu.