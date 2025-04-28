Akciğer kanserinde mucizevi buluş: Sesle teşhis edildi

Türk bilim insanları yapay zeka ile konuşma sesinden akciğer kanserini erken dönemde teşhis etmeyi başardı.



Ankara Üniversitesi'ndeki hocalar tarafından yürütülen çalışmada, 50 sağlıklı kişi ile 50 akciğer kanseri hastası karşılaştırıldı.



Her bir ses analizi için iki dakikalık bir konuşma metni hazırlandı. Çalışmaya katılanların sessiz bir ortamda konuşma metnindeki sesleri kaydedilerek veriler analiz edildi.



ERKEN DÖNEMDE TEŞHİS EDİLEBİLİR



Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haydar Ankışhan, yaklaşık 1,5 yıldır yapmış oldukları çalışmalarda güzel sonuçlara ulaştıklarını dile getirdi.



Ankışhan, "Akciğer kanserinin özellikle birinci evrede yüzde 92'lere varan doğruluk oranı ile erken dönemde teşhis edilebileceği sonuçlarına ulaşmış bulunuyoruz." dedi.



Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Mustafa Yenigün ise, akciğerdeki kitle durumunun bronşlarda değişikliğe neden olduğunu ifade edip "Bizim uygulamamız da bu ses değişikliğini saptıyor." dedi.



ERKEN TEŞHİS HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR



Kanser tedavisinde erken teşhis, hayati önem taşıyor. Dünyada her yıl 20 milyona yakın kişi kansere yakalanıyor ve 10 milyon kişi hayatını kaybediyor.



Erken teşhis kanser tedavisinde başarı oranını artırıyor.