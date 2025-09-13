Akdeniz 4,1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler Listesi)
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Girit Adası'nın güneyinde meydana gelen deprem 7,1 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Akdeniz'de deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 11.44'te Girit Adası'nın güneyinde gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı.
Deprem 7,1 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.
AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
