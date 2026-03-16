Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

Akdeniz açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem

16.03.2026 10:19

iStockPhoto

Akdeniz açıklarındaki deprem 15 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AA

Akdeniz açıklarında saat 09.46'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz açıklarında deprem oldu.

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.46'da merkez üssü Akdeniz açıkları olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

 

Depremin, 15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram