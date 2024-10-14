Akdeniz Belediyesi'nde taciz iddiası: Personel görevinden uzaklaştırıldı

Belediyeden yapılan açıklamada, Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü bünyesinde çalışan iki personel arasında 4 Ekim'de tartışma çıktığı belirtildi.



Başlatılan idari soruşturma kapsamında tarafların beyanlarının alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Taciz beyanında bulunan kadın personelin talebi üzerine kendisinin de rızası alınarak 8 Ekim'de başka bir birime görevlendirmesi gerçekleşmiştir.

İddiada adı geçen erkek personel ise idari soruşturma sonuçlanıncaya kadar işten uzaklaştırılmıştır."



Açıklamada, soruşturma süreci tamamlandığında kamuoyuna bilgi verileceği bildirildi.