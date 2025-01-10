Akdeniz Belediyesi’ne operasyon: DEM Partili başkan, yardımcısı ve dört meclis üyesi gözaltında

Mersin’in Akdeniz ilçesinin DEM Partili Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve Belediye Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan ile dört belediye meclis üyesi gözaltına alındı. Gözaltıların ardından belediye binasında polis tarafından önlem alındı. Belediye başkanı, yardımcısı ve meclis üyelerine silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapma suçları yöneltildi.

Akdeniz Belediyesi’ne operasyon: DEM Partili başkan, yardımcısı ve dört meclis üyesi gözaltında

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’in Akdeniz ilçesinin DEM Partili Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız gözaltına alındı.

Aynı operasyonda Sarıyıldız’ın yardımcısı Nuriye Arslan ile dört belediye meclis üyesi de polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEM Partili belediye başkanı ve meclis üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Akdeniz Belediyesi’ne operasyon: DEM Partili başkan, yardımcısı ve dört meclis üyesi gözaltında - 1 Operasyonun ardından belediyeye polisler geldi

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan ve DEM Parti Meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan gözaltına alındı.

Akdeniz Belediyesi’ne operasyon: DEM Partili başkan, yardımcısı ve dört meclis üyesi gözaltında - 2 Emniyet güçleri belediye çevresinde önlem aldı

TERÖR SUÇLAMASI YÖNELTİLDİ

Gözaltına alınanların, terör örgütü propagandası yapmak, silahlı terör örgütüne üye olma, terörizmin finansmanın önlenmesi hakkında kanuna aykırılık ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıkları bildirildi.

Akdeniz Belediyesi’ne operasyon: DEM Partili başkan, yardımcısı ve dört meclis üyesi gözaltında - 3 Bina yakınına TOMA yerleştirildiği görüldü

POLİS BELEDİYE BİNASI ÇEVRESİNDE ÖNLEM ALDI

Operasyonun ardından Akdeniz Belediye binası çevresinde TOMA araçları ve çevik kuvvet ekiplerince önlem alındı.

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