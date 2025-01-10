Akdeniz Belediyesi’ne operasyon: DEM Partili başkan, yardımcısı ve dört meclis üyesi gözaltında

Mersin’in Akdeniz ilçesinin DEM Partili Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız gözaltına alındı.



Aynı operasyonda Sarıyıldız’ın yardımcısı Nuriye Arslan ile dört belediye meclis üyesi de polis tarafından gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEM Partili belediye başkanı ve meclis üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.