Akdeniz meyve sineği ile mücadele sürüyor

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, İlçe Müdürü Mutlu Karataş, Hal Başkanı Tahsin Çetin ve teknik personellerin katılımıyla sebze hali esnafına Akdeniz meyve sineği tuzakları dağıtıldı.



Esnaflar, dağıtılan tuzakları iş yerlerine yerleştirerek zararlıya karşı mücadeleye destek verdi.Ayrıca, üreticilere biyolojik mücadele yöntemleri ve kültürel önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı.



Tarım Müdürü Karataş, bu uygulama sayesinde ilçeye dışarıdan gelen veya farklı bölgelerden taşınan narenciye, sert çekirdekli meyveler, kavun, karpuz aracılığıyla zararlının yayılmasının önleneceğini söyledi.