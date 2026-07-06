Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde akılalmaz borsa vurgunu. Ünlü cerrahları bile dolandırıp sırra kadem bastı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan doktor öğretim üyesi Fatih A, “ABD borsasında yüksek kazanç vaadiyle” dolandırıcılık faaliyetlerinde bulundu.

Şüpheli öğretim görevlisinin, kendi geliştirdiğini söylediği bir algoritma ve aplikasyon sayesinde "ABD borsasında yüksek kazanç" yalanıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Antalya Şehir Hastanesi’nde görev yapan çok sayıda sağlık çalışanından yüksek kazanç vaadiyle milyonlarca lira ve döviz topladığı öne sürüldü.

Fatih A., 225 milyon lira değerindeki üzerine tescil ettirdiği bazı gayrimenkuller ve nakit parayla yurt dışına kaçtı.

50'Yİ AŞKIN MAĞDUR VAR

İddiaya göre, sisteme para yatıranlar arasında ünlü cerrahların da bulunduğu, bazı sağlık çalışanlarının ise yüksek kazanç elde edeceği düşüncesiyle kredi çektiği ve evini ipotek ettirdiği belirtildi.

Mağdurlardan birinin sistem nedeniyle 1 milyon doların üzerinde kaybı olduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Mağdurların suç duyurusunda bulunması üzerine savcılık tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda Fatih A.'nın eşi F.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli Fatih A.'yı arama çalışmaları sürüyor.