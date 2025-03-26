Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye edildi
Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle acil servis ile 200 yataklı B Blok boşaltıldı.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde, henüz bilinmeyen nedenle saat 11.45 sıralarında yangın çıktı. Yetişkin ve Çocuk Acil servislerinde hızla büyüyen yangın nedeniyle hastaneyi duman kapladı.
Önce acil servis ardından 200 yataklı B Blok'taki hastalar tahliye edildi. Ameliyathaneler, organ nakli servisinde yatan hastalar, plastik cerrahi, beyin cerrahi servislerinin bulunduğu B Blok tamamen boşaltıldı. İhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, bina içine yayılan yoğun dumanın tahliyesi için çalışmalar sürdüğü bildirildi.
İTFAİYE MERDİVENİYLE TAHLİYE EDİLDİLER
Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde çıkan yangın sonrası B Blok'un üst katlarında duman nedeniyle mahsur kalan hastalar, itfaiye araçlarının merdiveniyle indirildi. Dumandan etkilenen çalışanlar ve hastalara, ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldı. Yoğun bakım servisinden çıkarılan hastalar ise yakınlardaki hastanelere sevk edildi. AFAD ve UMKE ekipleri, tahliye çalışmalarına destek verdi.
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