Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye edildi

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde, henüz bilinmeyen nedenle saat 11.45 sıralarında yangın çıktı. Yetişkin ve Çocuk Acil servislerinde hızla büyüyen yangın nedeniyle hastaneyi duman kapladı.



Önce acil servis ardından 200 yataklı B Blok'taki hastalar tahliye edildi. Ameliyathaneler, organ nakli servisinde yatan hastalar, plastik cerrahi, beyin cerrahi servislerinin bulunduğu B Blok tamamen boşaltıldı. İhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, bina içine yayılan yoğun dumanın tahliyesi için çalışmalar sürdüğü bildirildi.

