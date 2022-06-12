Akdeniz Üniversitesi'nden öğrenci intiharlarına ilişkin açıklama

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğü, son 2 ay içerisinde yurtlarda kalan 3 öğrencinin pencereden atlayarak, bir öğrencinin de evinde yaşamına son vermesiyle ilgili açıklama yaptı. AÜ Rektörlüğü, sorumluluk ve yetki alanlarında olmamasına rağmen konuyu hassasiyetle incelediklerini bildirdi.

Haberler - DHA 12.06.2022 - 11:58

Akdeniz Üniversitesi'nden öğrenci intiharlarına ilişkin açıklama

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AÜ Rektörlüğü sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şunlar denildi:

“Öğrenci yurtlarında son dönemde yaşanan olayları toplumun tüm kesimlerinde olduğu gibi bizlerde de büyük üzüntüye neden olmuştur. Yaşanan acı kayıplar için kıymetli öğrencilerimizin ailelerine, arkadaşlarına ve tüm üniversite camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Hepimizi derinden sarsan bu olaylarla ilgili gerekli inceleme yapılması için geçtiğimiz hafta içerisinde bir komisyon kurulmuştur. Komisyonumuz sorumluluk ve yetki alanımızda olmamasına rağmen vakaların gerçekleştiği yurtlardaki incelemelerin yapılabilmesi için olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılabilmesi ve de önleyici tedbirlerin alınabilmesi amacıyla çalışmalarını devam ettirecektir."

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