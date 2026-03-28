Akdeniz ve Orta Asya'nın nadir türü Elazığ'da görüntülendi

Elazığ'ın Yalındamlar köyünde bir vatandaş, ağaç kabuğu üzerinde nesli tehlike altındaki nadir türlerden "Ladybird Spider" (Uğurböceği Örümceği) ile karşılaştı.



Parlak kırmızı karın yapısı ve siyah noktalara sahip olan örümcek, görüntülendi.



Akdeniz ve Orta Asya'da yaşayan bu tür, Avrupa'da nesli tehlike altında olan türler arasında yer alıyor.



Zehri az olsa da insanlarda kısmi acıya sebep olabileceği belirtiliyor.