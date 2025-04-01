Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.52'de merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesinin yaklaşık 42 kilometre açıkları olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.



Deprem yerin 24,21 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadı.