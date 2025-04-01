Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında saat 16.52'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.52'de merkez üssü 'nın Kumluca ilçesinin yaklaşık 42 kilometre açıkları olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

yerin 24,21 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadı.

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