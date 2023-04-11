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Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu. Muğla'ya 240 kilometre uzaklıkta olduğu belirlenen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından  deprem açıklaması geldi.

'dan alınan bilgiye göre; saat 01.35'te açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Yerin 7,23 kilometre derinliğinde olan depremin ’ye en yakın kara parçası olan Muğla'ya 240 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi.

Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Öte yandan Kahramanmaraş'ta da iki deprem kaydedildi.

Dulkadiroğlu ilçe merkezli ilk deprem saat 01.45'te 4 büyüklüğünde, Pazarcık merkezli ikinci deprem ise saat 02.01'de 3,5 büyüklüğünde meydana geldi.

Hafif şekilde hissedilen depremlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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