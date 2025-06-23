Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kıbrıs'ın güney doğusunda meydana gelen deprem 9 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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Akdeniz'de saat 15.37'de deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kıbrıs'ın güney doğusunda meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,4 olarak açıkladı.
Deprem 9 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER
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