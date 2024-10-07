Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Akdeniz'de saat 08.54'te 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.54'te merkez üssü Akdeniz olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?
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