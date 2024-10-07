Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Akdeniz'de saat 08.54'te 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.

Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ( deprem açıklaması geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.54'te merkez üssü olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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