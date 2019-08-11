Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 10.02'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 6,18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
DENİZLİ'DE 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER)
Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde deprem
Anadolu AjansıTürkiye
Akdeniz'de saat 10.02'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.