Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi.



AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.55'te merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin 4,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.