Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Akdeniz'de saat 10.55'te 4 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.55'te merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 4,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?
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