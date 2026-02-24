Ramazan imsakiyesi banner
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

24.02.2026 09:51

iStockPhoto

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem oldu.

AA

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 09.28'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya Kaş açıklarında deprem oldu.

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.28'de merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

 

Antalya'nın Kaş ilçesine 145,52 kilometre uzaklıkta olan depremin, 19,27 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

