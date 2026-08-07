Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
07.08.2026 10:30
NTV
Deprem Marmaris'e 74 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Akdeniz'de deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 10.10'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu.
Rodos Adası'nın güney batısında, Muğla'nın Marmaris ilçesine 74 kilometre mesafede meydana gelen deprem 10,86 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Akdeniz - [73.68 km] Marmaris (Muğla)
|07 Ağustos 2026 10:10
|35.9688
|28.0658
|10.86
|4.10
|İnönü (Eskişehir)
|07 Ağustos 2026 09:55
|39.7027
|30.1607
|6.98
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Ağustos 2026 09:15
|39.2128
|28.1178
|11.05
|1.80
|Eldivan (Çankırı)
|07 Ağustos 2026 09:07
|40.6162
|33.5278
|7.00
|1.30
|Eldivan (Çankırı)
|07 Ağustos 2026 09:03
|40.6272
|33.5430
|11.06
|2.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Ağustos 2026 08:45
|39.1483
|28.2552
|8.18
|1.20
|Pütürge (Malatya)
|07 Ağustos 2026 08:42
|38.1645
|38.6500
|7.00
|0.90
|Doğanşehir (Malatya)
|07 Ağustos 2026 08:22
|38.2405
|37.8255
|9.50
|1.20
|Ege Denizi - [16.53 km] Ayvacık (Çanakkale)
|07 Ağustos 2026 08:02
|39.3375
|26.1235
|8.80
|2.10
|Akdeniz - [05.43 km] Marmaris (Muğla)
|07 Ağustos 2026 07:04
|36.7702
|28.3073
|13.92
|1.30
|Pamukkale (Denizli)
|07 Ağustos 2026 06:53
|37.9145
|29.1552
|9.70
|2.00
|Merkez (Elazığ)
|07 Ağustos 2026 06:51
|38.5913
|39.5803
|7.00
|1.60
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|07 Ağustos 2026 06:35
|38.1278
|37.3737
|7.03
|1.00
|Simav (Kütahya)
|07 Ağustos 2026 06:29
|39.2202
|28.9655
|10.00
|1.10
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|07 Ağustos 2026 06:28
|38.0930
|37.6025
|7.00
|1.10
|Yeşilyurt (Malatya)
|07 Ağustos 2026 06:06
|38.2867
|38.2337
|7.00
|0.80
|İskilip (Çorum)
|07 Ağustos 2026 06:00
|40.6452
|34.3893
|15.63
|1.00
|Ege Denizi - [122.96 km] Datça (Muğla)
|07 Ağustos 2026 05:44
|35.6170
|27.1277
|17.16
|1.80
|Ege Denizi - [50.15 km] Datça (Muğla)
|07 Ağustos 2026 05:44
|36.2508
|27.6168
|9.42
|1.30
|Ege Denizi - [21.95 km] Çeşme (İzmir)
|07 Ağustos 2026 05:37
|38.0830
|26.3450
|9.78
|1.80
|Ula (Muğla)
|07 Ağustos 2026 05:34
|37.0660
|28.3713
|6.97
|1.50
|Merkez (Çankırı)
|07 Ağustos 2026 05:34
|40.3837
|33.7580
|6.97
|1.20
|Sivrice (Elazığ)
|07 Ağustos 2026 05:33
|38.4137
|39.3237
|6.86
|0.70
|Simav (Kütahya)
|07 Ağustos 2026 05:21
|39.2542
|28.9478
|6.34
|2.70
|Doğanşehir (Malatya)
|07 Ağustos 2026 05:19
|37.9065
|37.9297
|7.76
|1.10
|Çayırlı (Erzincan)
|07 Ağustos 2026 05:18
|39.9580
|39.9017
|7.32
|1.20
|Kale (Malatya)
|07 Ağustos 2026 05:15
|38.3540
|38.7922
|9.92
|0.80
|Marmara Denizi - [12.37 km] Marmara (Balıkesir)
|07 Ağustos 2026 05:10
|40.7262
|27.5223
|11.98
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Ağustos 2026 04:53
|39.1998
|28.1323
|8.49
|1.90
|Solhan (Bingöl)
|07 Ağustos 2026 04:51
|38.9028
|41.0402
|7.00
|1.80
|Akçadağ (Malatya)
|07 Ağustos 2026 04:36
|38.2483
|37.7780
|13.50
|1.00
|Tuşba (Van)
|07 Ağustos 2026 04:13
|38.8808
|43.5512
|11.16
|1.50
|Tavas (Denizli)
|07 Ağustos 2026 04:09
|37.1862
|29.0233
|6.70
|1.10
|Yeşilyurt (Malatya)
|07 Ağustos 2026 04:07
|38.2633
|38.1082
|7.07
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Ağustos 2026 03:58
|39.2143
|28.1500
|10.08
|1.10
|Merkez (Elazığ)
|07 Ağustos 2026 03:37
|38.5598
|39.5127
|7.79
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Ağustos 2026 03:01
|39.1710
|28.2368
|6.77
|1.30