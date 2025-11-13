Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem
13.11.2025 12:44
NTV - Haber Merkezi
Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın paylaştığı verilere göre, Akdeniz'de saat 12.27'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, 23.39 kilometre derinlikte gerçekleşti.
DÜN AKDENİZ ART ARDA SALLANMIŞTI
Akdeniz'de aynı bölgede dün art arda beş deprem oldu.
Saat 12.31'de meydana gelen deprem, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Antalya ve Adana'da da hissedildi. Bu depremden beş dakika sonra saat 12.36'da aynı bölgede 3,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha oldu. Saat 12.41'de 4,8 büyüklüğünde, saat 12.59'da ise 4,2 büyüklüğünde dördüncü deprem gerçekleşti. Saat 16.24'te de 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
NACİ GÖRÜR'DEN UYARI
Yer bilimci jeolog Prof. Dr. Naci Görür, depremlerin ardından bir paylaşım yaparak Helen-Kıbrıs Zonu'na dikkat çekmiş ve "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri bu bölgeye çok stres yüklemişti." demişti.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Akdeniz
|13 Kasım 2025 12:27
|34.7003
|32.4108
|23.89
|4.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 12:13
|39.1461
|28.1719
|7.00
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 12:12
|39.1700
|28.2856
|7.03
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 12:08
|39.2442
|28.1575
|5.32
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 12:08
|39.2183
|28.1581
|10.20
|1.30
|Marmara Denizi - [25.99 km] Silivri (İstanbul)
|13 Kasım 2025 11:57
|40.8339
|28.2500
|14.20
|3.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 11:54
|39.2467
|28.1219
|9.55
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 11:49
|39.1519
|28.0950
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 11:47
|39.2525
|28.1122
|8.65
|2.00
|Kemah (Erzincan)
|13 Kasım 2025 11:47
|39.7558
|39.1086
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 11:46
|39.2158
|28.1667
|8.56
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 11:44
|39.1689
|28.3261
|7.00
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 11:41
|39.1186
|28.3214
|8.66
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 11:34
|39.2278
|28.1564
|8.76
|3.30
|Akhisar (Manisa)
|13 Kasım 2025 11:27
|39.0197
|27.9681
|6.80
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 11:22
|39.2250
|28.1531
|4.84
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 11:17
|39.2019
|28.1061
|4.61
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 11:14
|39.2506
|28.1672
|5.62
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 11:13
|39.1444
|28.3233
|6.81
|1.10
|Akdeniz
|13 Kasım 2025 11:10
|34.5311
|32.4419
|7.94
|2.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 11:10
|39.2272
|28.1753
|8.58
|2.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 11:01
|39.2056
|28.1769
|6.23
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 10:58
|39.2533
|28.1389
|6.55
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 10:50
|39.2081
|28.1722
|5.04
|2.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 10:46
|39.1981
|28.1772
|4.05
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 10:46
|39.2189
|28.1581
|7.00
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 10:43
|39.2289
|28.1658
|6.33
|2.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 10:41
|39.1186
|28.3481
|5.66
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 10:34
|39.2775
|28.1856
|4.34
|0.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 10:31
|39.2222
|28.1506
|7.00
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 10:30
|39.2325
|28.1694
|6.85
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 10:28
|39.2878
|28.1394
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 10:20
|39.1803
|28.3094
|9.58
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 10:16
|39.2089
|28.1797
|6.25
|3.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 10:07
|39.2297
|28.1719
|5.38
|2.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 10:07
|39.2314
|28.1686
|4.97
|1.70
|Akdeniz
|13 Kasım 2025 10:03
|34.7175
|32.3942
|29.45
|3.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 10:01
|39.2636
|28.1111
|5.99
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 09:58
|39.2536
|28.1522
|9.85
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 09:56
|39.2261
|28.1683
|7.89
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 09:52
|39.2233
|28.1753
|4.98
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 09:41
|39.2278
|28.1689
|7.65
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 09:40
|39.2069
|28.1531
|8.39
|2.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 09:38
|39.2258
|28.1561
|7.79
|1.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 09:35
|39.1586
|28.1928
|7.00
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 09:34
|39.2408
|28.1494
|4.77
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 09:31
|39.1533
|28.3086
|7.00
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 09:27
|39.2275
|28.1758
|5.82
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 09:25
|39.2536
|28.1717
|4.40
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 09:25
|39.2142
|28.1431
|9.08
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 09:22
|39.1900
|28.3058
|4.86
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 09:21
|39.2422
|28.1389
|6.48
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 09:17
|39.2356
|28.1508
|6.79
|1.80
|Yazıhan (Malatya)
|13 Kasım 2025 09:13
|38.5428
|38.0203
|7.00
|1.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 09:09
|39.2444
|28.1706
|4.81
|2.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 09:08
|39.2208
|28.1600
|7.00
|3.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 09:08
|39.2375
|28.1533
|4.78
|3.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 09:06
|39.2433
|28.1658
|5.13
|3.20
|Beypazarı (Ankara)
|13 Kasım 2025 09:05
|40.1842
|31.7939
|6.86
|2.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 08:53
|39.1861
|28.1194
|7.00
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 08:52
|39.2381
|28.1406
|7.00
|2.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 08:50
|39.2050
|28.1417
|7.00
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 08:45
|39.2436
|28.1508
|5.75
|2.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 08:41
|39.2603
|28.1547
|6.42
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 08:36
|39.2278
|28.1525
|6.99
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 08:31
|39.2564
|28.1561
|10.10
|1.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 08:29
|39.2092
|28.1764
|7.00
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 08:24
|39.2583
|28.1239
|7.00
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 08:13
|39.2306
|28.1728
|8.85
|1.60
|Akdeniz , Hacısofu Körfezi
|13 Kasım 2025 08:10
|35.0739
|32.3833
|7.00
|2.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 08:09
|39.2297
|28.1572
|6.52
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 08:08
|39.2522
|28.1383
|7.00
|2.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 08:06
|39.2244
|28.1522
|7.00
|2.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 08:05
|39.2344
|28.1297
|5.40
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 08:03
|39.2394
|28.1550
|6.98
|2.00
|Uludere (Şırnak)
|13 Kasım 2025 08:01
|37.4011
|42.6953
|7.02
|2.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 08:00
|39.2258
|28.1669
|7.00
|2.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 07:55
|39.1681
|28.3197
|13.06
|3.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 07:47
|39.2450
|28.1386
|4.55
|2.50
|Akdeniz
|13 Kasım 2025 07:46
|34.6800
|32.2556
|40.46
|3.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 07:45
|39.2397
|28.1397
|7.01
|4.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 07:33
|39.2408
|28.1619
|6.99
|2.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 07:31
|39.2147
|28.1575
|7.81
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 07:29
|39.2567
|28.1144
|7.01
|3.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 07:20
|39.2492
|28.1547
|6.97
|1.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 07:19
|39.2528
|28.1517
|7.00
|2.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 07:17
|39.2394
|28.1764
|7.00
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 07:16
|39.2269
|28.1597
|6.95
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 07:12
|39.2392
|28.1556
|5.63
|3.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 07:01
|39.2564
|28.1167
|6.99
|2.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 06:58
|39.2067
|28.1417
|6.15
|2.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 06:58
|39.2403
|28.1689
|10.34
|2.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 06:57
|39.2428
|28.1761
|8.07
|1.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 06:57
|39.2325
|28.1519
|5.25
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 06:55
|39.2206
|28.1353
|5.68
|2.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 06:55
|39.2592
|28.1417
|5.55
|1.60
|Pozantı (Adana)
|13 Kasım 2025 06:54
|37.4142
|34.9372
|8.52
|0.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 06:53
|39.2458
|28.1550
|7.00
|3.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 06:53
|39.2519
|28.1353
|4.76
|2.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Kasım 2025 06:51
|39.2272
|28.1658
|7.58
|2.30