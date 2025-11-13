Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın paylaştığı verilere göre, Akdeniz'de saat 12.27'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, 23.39 kilometre derinlikte gerçekleşti.

DÜN AKDENİZ ART ARDA SALLANMIŞTI

Akdeniz'de aynı bölgede dün art arda beş deprem oldu.

Saat 12.31'de meydana gelen deprem, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Antalya ve Adana'da da hissedildi. Bu depremden beş dakika sonra saat 12.36'da aynı bölgede 3,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha oldu. Saat 12.41'de 4,8 büyüklüğünde, saat 12.59'da ise 4,2 büyüklüğünde dördüncü deprem gerçekleşti. Saat 16.24'te de 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

NACİ GÖRÜR'DEN UYARI

Yer bilimci jeolog Prof. Dr. Naci Görür, depremlerin ardından bir paylaşım yaparak Helen-Kıbrıs Zonu'na dikkat çekmiş ve "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri bu bölgeye çok stres yüklemişti." demişti.