Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem
08.04.2026 14:58
AFAD, depreme ilişkin verileri paylaştı.
NTV - Haber Merkezi
Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem oldu.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Simav (Kütahya)
|08 Nisan 2026 14:09
|39.2342
|29.0044
|7.00
|1.40
|Güney (Denizli)
|08 Nisan 2026 13:09
|38.1522
|29.0733
|7.00
|0.70
|Ege Denizi
|08 Nisan 2026 12:57
|35.5975
|24.9397
|6.60
|3.20
|Altıeylül (Balıkesir)
|08 Nisan 2026 12:37
|39.5492
|27.7297
|7.50
|0.60
|Silifke (Mersin)
|08 Nisan 2026 12:36
|36.9903
|33.7608
|7.01
|2.50
|Mazıdağı (Mardin)
|08 Nisan 2026 12:29
|37.5086
|40.3400
|7.82
|1.50
|Yahşihan (Kırıkkale)
|08 Nisan 2026 12:17
|39.8756
|33.4097
|7.00
|1.50
|Germencik (Aydın)
|08 Nisan 2026 11:37
|37.9322
|27.6383
|7.00
|1.60
|Saimbeyli (Adana)
|08 Nisan 2026 11:20
|37.9050
|36.2078
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Nisan 2026 11:16
|39.2014
|28.0189
|6.23
|1.20
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [22.59 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|08 Nisan 2026 10:54
|36.5222
|38.6708
|6.79
|1.60
|Erbaa (Tokat)
|08 Nisan 2026 10:39
|40.6561
|36.7675
|7.22
|1.80
|Bayat (Çorum)
|08 Nisan 2026 10:20
|40.8364
|34.1647
|11.01
|4.00
|Ege Denizi
|08 Nisan 2026 09:54
|36.5033
|25.4694
|7.00
|3.80
|Torbalı (İzmir)
|08 Nisan 2026 09:36
|38.2525
|27.4808
|11.57
|1.90
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|08 Nisan 2026 09:07
|38.2347
|37.6372
|7.14
|1.20
|Pütürge (Malatya)
|08 Nisan 2026 09:04
|38.2967
|38.8042
|7.00
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Nisan 2026 08:46
|39.1444
|28.3372
|0.09
|1.80
|Altıeylül (Balıkesir)
|08 Nisan 2026 08:14
|39.5628
|27.7261
|7.00
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Nisan 2026 08:11
|39.1353
|28.1708
|7.00
|1.00
|Antakya (Hatay)
|08 Nisan 2026 08:07
|36.3100
|36.0722
|7.06
|1.80
|Saimbeyli (Adana)
|08 Nisan 2026 07:51
|37.9367
|36.2614
|7.65
|1.30
|Altıeylül (Balıkesir)
|08 Nisan 2026 07:47
|39.5567
|27.7242
|6.98
|3.00
|Torbalı (İzmir)
|08 Nisan 2026 07:40
|38.1267
|27.4408
|6.25
|1.10
|Altıeylül (Balıkesir)
|08 Nisan 2026 07:31
|39.5531
|27.7231
|8.86
|0.90
|Altıeylül (Balıkesir)
|08 Nisan 2026 07:21
|39.5561
|27.7314
|8.32
|2.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Nisan 2026 07:17
|39.2231
|28.1633
|7.58
|1.30
|Akdeniz - [52.44 km] Marmaris (Muğla)
|08 Nisan 2026 06:48
|36.2639
|28.4761
|7.32
|1.80
|Marmara Denizi - [00.52 km] Tuzla (İstanbul)
|08 Nisan 2026 06:41
|40.8128
|29.3147
|7.06
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Nisan 2026 06:31
|39.2056
|28.0206
|7.02
|1.50
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.37 km] Menderes (İzmir)
|08 Nisan 2026 06:27
|37.8606
|26.9617
|6.92
|1.10
|Sulusaray (Tokat)
|08 Nisan 2026 06:23
|40.0736
|36.0533
|8.24
|1.10
|Beypazarı (Ankara)
|08 Nisan 2026 06:21
|40.1097
|31.9494
|6.83
|1.80
|Pütürge (Malatya)
|08 Nisan 2026 06:06
|38.2522
|38.8044
|6.71
|0.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Nisan 2026 05:42
|39.1164
|28.1844
|8.60
|1.60
|Battalgazi (Malatya)
|08 Nisan 2026 05:34
|38.2883
|38.6008
|12.33
|1.60
|Çelikhan (Adıyaman)
|08 Nisan 2026 05:27
|38.0897
|38.2117
|6.99
|0.70
|Battalgazi (Malatya)
|08 Nisan 2026 05:24
|38.2603
|38.6078
|7.03
|0.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Nisan 2026 05:11
|39.2561
|28.5164
|7.03
|0.90
|Bigadiç (Balıkesir)
|08 Nisan 2026 05:04
|39.4569
|27.9742
|7.44
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Nisan 2026 05:00
|39.1528
|28.3522
|7.01
|1.00
|Erzin (Hatay)
|08 Nisan 2026 04:58
|36.9669
|36.2083
|6.97
|1.20
|Merkez (Elazığ)
|08 Nisan 2026 04:38
|38.5689
|39.5436
|7.31
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Nisan 2026 04:35
|39.1728
|28.1094
|7.03
|0.90
|Marmara Denizi - [03.76 km] Çınarcık (Yalova)
|08 Nisan 2026 04:24
|40.6750
|29.1994
|7.00
|0.90
|Yakutiye (Erzurum)
|08 Nisan 2026 04:14
|40.0581
|41.1953
|7.64
|1.50
|Simav (Kütahya)
|08 Nisan 2026 04:09
|39.2561
|28.9947
|7.02
|0.80
|Pütürge (Malatya)
|08 Nisan 2026 04:02
|38.2775
|38.8083
|5.21
|2.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Nisan 2026 03:42
|39.1714
|28.0958
|7.00
|1.00
|Menteşe (Muğla)
|08 Nisan 2026 03:41
|37.1064
|28.3483
|6.35
|1.20
|Beypazarı (Ankara)
|08 Nisan 2026 03:26
|40.1669
|31.7878
|6.95
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Nisan 2026 03:26
|39.1258
|28.3347
|7.00
|1.00
|Maden (Elazığ)
|08 Nisan 2026 03:18
|38.5189
|39.6261
|11.14
|1.10
|Çelikhan (Adıyaman)
|08 Nisan 2026 03:14
|38.0928
|38.2225
|7.00
|1.20
|Merkez (Bolu)
|08 Nisan 2026 03:12
|40.8169
|31.7078
|10.01
|1.40