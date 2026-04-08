Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem

08.04.2026 14:58

AFAD, depreme ilişkin verileri paylaştı.

Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem oldu.

Akdeniz'de orta şiddetli bir deprem meydana geldi.

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem oldu.

 

Deprem 14.35'te gerçekleşti. Sarsıntının derinliği için 5,53 kilometre derinlik olarak kaydedildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kaynak: Afad
LokasyonTarih/SaatEnlemBoylamDerinlikŞiddet
Simav (Kütahya)08 Nisan 2026 14:0939.234229.00447.001.40
Güney (Denizli)08 Nisan 2026 13:0938.152229.07337.000.70
Ege Denizi08 Nisan 2026 12:5735.597524.93976.603.20
Altıeylül (Balıkesir)08 Nisan 2026 12:3739.549227.72977.500.60
Silifke (Mersin)08 Nisan 2026 12:3636.990333.76087.012.50
Mazıdağı (Mardin)08 Nisan 2026 12:2937.508640.34007.821.50
Yahşihan (Kırıkkale)08 Nisan 2026 12:1739.875633.40977.001.50
Germencik (Aydın)08 Nisan 2026 11:3737.932227.63837.001.60
Saimbeyli (Adana)08 Nisan 2026 11:2037.905036.20787.001.20
Sındırgı (Balıkesir)08 Nisan 2026 11:1639.201428.01896.231.20
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [22.59 km] Akçakale (Şanlıurfa)08 Nisan 2026 10:5436.522238.67086.791.60
Erbaa (Tokat)08 Nisan 2026 10:3940.656136.76757.221.80
Bayat (Çorum)08 Nisan 2026 10:2040.836434.164711.014.00
Ege Denizi08 Nisan 2026 09:5436.503325.46947.003.80
Torbalı (İzmir)08 Nisan 2026 09:3638.252527.480811.571.90
Elbistan (Kahramanmaraş)08 Nisan 2026 09:0738.234737.63727.141.20
Pütürge (Malatya)08 Nisan 2026 09:0438.296738.80427.001.60
Sındırgı (Balıkesir)08 Nisan 2026 08:4639.144428.33720.091.80
Altıeylül (Balıkesir)08 Nisan 2026 08:1439.562827.72617.001.00
Sındırgı (Balıkesir)08 Nisan 2026 08:1139.135328.17087.001.00
Antakya (Hatay)08 Nisan 2026 08:0736.310036.07227.061.80
Saimbeyli (Adana)08 Nisan 2026 07:5137.936736.26147.651.30
Altıeylül (Balıkesir)08 Nisan 2026 07:4739.556727.72426.983.00
Torbalı (İzmir)08 Nisan 2026 07:4038.126727.44086.251.10
Altıeylül (Balıkesir)08 Nisan 2026 07:3139.553127.72318.860.90
Altıeylül (Balıkesir)08 Nisan 2026 07:2139.556127.73148.322.80
Sındırgı (Balıkesir)08 Nisan 2026 07:1739.223128.16337.581.30
Akdeniz - [52.44 km] Marmaris (Muğla)08 Nisan 2026 06:4836.263928.47617.321.80
Marmara Denizi - [00.52 km] Tuzla (İstanbul)08 Nisan 2026 06:4140.812829.31477.061.00
Sındırgı (Balıkesir)08 Nisan 2026 06:3139.205628.02067.021.50
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.37 km] Menderes (İzmir)08 Nisan 2026 06:2737.860626.96176.921.10
Sulusaray (Tokat)08 Nisan 2026 06:2340.073636.05338.241.10
Beypazarı (Ankara)08 Nisan 2026 06:2140.109731.94946.831.80
Pütürge (Malatya)08 Nisan 2026 06:0638.252238.80446.710.80
Sındırgı (Balıkesir)08 Nisan 2026 05:4239.116428.18448.601.60
Battalgazi (Malatya)08 Nisan 2026 05:3438.288338.600812.331.60
Çelikhan (Adıyaman)08 Nisan 2026 05:2738.089738.21176.990.70
Battalgazi (Malatya)08 Nisan 2026 05:2438.260338.60787.030.80
Sındırgı (Balıkesir)08 Nisan 2026 05:1139.256128.51647.030.90
Bigadiç (Balıkesir)08 Nisan 2026 05:0439.456927.97427.441.10
Sındırgı (Balıkesir)08 Nisan 2026 05:0039.152828.35227.011.00
Erzin (Hatay)08 Nisan 2026 04:5836.966936.20836.971.20
Merkez (Elazığ)08 Nisan 2026 04:3838.568939.54367.311.00
Sındırgı (Balıkesir)08 Nisan 2026 04:3539.172828.10947.030.90
Marmara Denizi - [03.76 km] Çınarcık (Yalova)08 Nisan 2026 04:2440.675029.19947.000.90
Yakutiye (Erzurum)08 Nisan 2026 04:1440.058141.19537.641.50
Simav (Kütahya)08 Nisan 2026 04:0939.256128.99477.020.80
Pütürge (Malatya)08 Nisan 2026 04:0238.277538.80835.212.80
Sındırgı (Balıkesir)08 Nisan 2026 03:4239.171428.09587.001.00
Menteşe (Muğla)08 Nisan 2026 03:4137.106428.34836.351.20
Beypazarı (Ankara)08 Nisan 2026 03:2640.166931.78786.951.30
Sındırgı (Balıkesir)08 Nisan 2026 03:2639.125828.33477.001.00
Maden (Elazığ)08 Nisan 2026 03:1838.518939.626111.141.10
Çelikhan (Adıyaman)08 Nisan 2026 03:1438.092838.22257.001.20
Merkez (Bolu)08 Nisan 2026 03:1240.816931.707810.011.40
