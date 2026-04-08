Akdeniz'de orta şiddetli bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem 14.35'te gerçekleşti. Sarsıntının derinliği için 5,53 kilometre derinlik olarak kaydedildi.