Datça açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem
24.06.2026 11:40
Son Güncelleme: 24.06.2026 12:01
Depremin derinliği 8,39 kilometre olarak kaydedildi.
Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesinin 189 kilometre açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de saat 11.25'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 8,39 kilometre olarak kaydedildi.
Depremin merkez üssünün Datça'ya 189 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
DÜZCE'DE DE DEPREM OLMUŞTU
Bugün saat 08.46'da Düzce'nin Gümüşova ilçesinde de 3,1 büyüklüğünde deprem olmuştu.
Deprem, Sakarya'nın Hendek ilçesinde ve İstanbul'da da hissedilmişti.