Datça açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD ) yapılan açıklamaya göre, Akdeniz 'de saat 11.25'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 8,39 kilometre olarak kaydedildi.

Depremin merkez üssünün Datça'ya 189 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

DÜZCE'DE DE DEPREM OLMUŞTU

Bugün saat 08.46'da Düzce'nin Gümüşova ilçesinde de 3,1 büyüklüğünde deprem olmuştu.

Deprem, Sakarya'nın Hendek ilçesinde ve İstanbul'da da hissedilmişti.