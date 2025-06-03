

Akdeniz ve Ege Denizi'nde deprem hareketliliği devam ediyor.



AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem oldu.



Saat 02.17 sıralarında meydana gelen deprem İzmir, Muğla, Denizli ve Antalya çevrelerinde şiddetli şekilde hissedildi.



AFAD'ın açıklamasına göre depremin derinliği 67,91 km olarak kaydedildi.

"HENÜZ OLUMSUZ BİR DURUM RAPOR EDİLMEDİ"

NTV canlı yayınına bağlanan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü depremi şiddetli şekilde hissettiklerini, ekiplerinin sahada olduğunu ve henüz olumsuz bir durumun bildirilmediğini ifade etti.

VALİ AKBIYIK: "AN İTİBARIYLA OLUMSUZ DURUM YOK"

Sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık da kentte an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını duyurdu.

Akbıyık "Marmaris açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle an itibarıyla, ilimizde olumsuz bir durum bulunmamaktadır.



Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.



Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.