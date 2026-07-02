Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem
02.07.2026 14:19
NTV
Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz'de saat 14.06'da deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez üssü Datça'nın 153 kilometre açağı olan depremin şiddetini 5,3 olarak açıklandı.
Girit Adası'nın kuzeydoğu kesimine yakın bir bölgede denizin içinde gerçekleşen deprem 19,87 kilometre derinlikte meydana geldi.
Depremin ardından bölgeden şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Merkez (Çorum)
|02 Temmuz 2026 12:25
|40.5608
|35.0264
|7.29
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|02 Temmuz 2026 11:33
|39.1922
|28.1894
|3.37
|0.70
|Buldan (Denizli)
|02 Temmuz 2026 11:25
|38.0792
|28.9908
|7.00
|1.30
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [05.59 km] Payas (Hatay)
|02 Temmuz 2026 11:12
|36.7214
|36.1619
|4.80
|1.90
|Soma (Manisa)
|02 Temmuz 2026 11:06
|39.1872
|27.6058
|7.01
|0.90
|Resulayn, Haseke (Suriye) - [11.41 km] Kızıltepe (Mardin)
|02 Temmuz 2026 08:45
|36.9353
|40.5392
|15.99
|2.00
|Güney (Denizli)
|02 Temmuz 2026 08:10
|38.1044
|28.9675
|7.00
|0.80
|Akçadağ (Malatya)
|02 Temmuz 2026 07:36
|38.3025
|37.7919
|10.48
|1.40
|Ege Denizi - [52.57 km] Didim (Aydın)
|02 Temmuz 2026 07:19
|37.2858
|26.6531
|7.00
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|02 Temmuz 2026 07:13
|39.1378
|28.3894
|6.99
|1.00
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02 Temmuz 2026 07:13
|37.8933
|36.4667
|7.00
|1.80
|Marmara Denizi - [03.30 km] Biga (Çanakkale)
|02 Temmuz 2026 07:06
|40.4028
|27.0336
|13.40
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|02 Temmuz 2026 06:52
|39.1561
|28.3275
|6.45
|2.80
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|02 Temmuz 2026 06:31
|38.0606
|37.4225
|7.00
|2.00
|Sincik (Adıyaman)
|02 Temmuz 2026 06:29
|38.1261
|38.4372
|7.00
|0.80
|Ege Denizi - [56.72 km] Ayvacık (Çanakkale)
|02 Temmuz 2026 06:19
|39.0014
|25.8342
|7.00
|1.60
|Akçadağ (Malatya)
|02 Temmuz 2026 06:15
|38.3014
|37.7736
|17.08
|1.50
|Aladağ (Adana)
|02 Temmuz 2026 06:11
|37.4586
|35.2964
|7.00
|1.60
|Bergama (İzmir)
|02 Temmuz 2026 06:10
|39.2261
|27.3133
|7.00
|1.10
|Köyceğiz (Muğla)
|02 Temmuz 2026 05:59
|36.9456
|28.9608
|14.84
|2.10
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02 Temmuz 2026 05:56
|38.0506
|36.4544
|7.00
|2.00
|Pütürge (Malatya)
|02 Temmuz 2026 05:44
|38.2108
|38.6258
|7.00
|1.20
|Balya (Balıkesir)
|02 Temmuz 2026 05:33
|39.8392
|27.6556
|10.16
|1.50
|Beypazarı (Ankara)
|02 Temmuz 2026 05:27
|40.1250
|31.9283
|6.60
|2.30
|Akçadağ (Malatya)
|02 Temmuz 2026 05:06
|38.2678
|37.7839
|7.00
|1.00
|Güney (Denizli)
|02 Temmuz 2026 04:57
|38.0567
|29.0169
|7.00
|1.10
|Yeşilyurt (Malatya)
|02 Temmuz 2026 04:51
|38.2347
|38.0189
|7.12
|1.20
|Ege Denizi - [49.32 km] Marmaris (Muğla)
|02 Temmuz 2026 04:48
|36.1914
|28.0364
|36.60
|2.00
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|02 Temmuz 2026 04:45
|38.1411
|37.5653
|7.04
|1.70
|Battalgazi (Malatya)
|02 Temmuz 2026 04:39
|38.2422
|38.5767
|7.00
|0.80
|Korkuteli (Antalya)
|02 Temmuz 2026 04:32
|37.1681
|29.9014
|13.46
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|02 Temmuz 2026 03:34
|39.2264
|28.2097
|6.76
|1.30
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|02 Temmuz 2026 03:24
|37.8975
|36.5544
|7.01
|1.50
|Saimbeyli (Adana)
|02 Temmuz 2026 03:22
|37.7803
|36.1658
|7.03
|2.50
|Gemerek (Sivas)
|02 Temmuz 2026 03:15
|39.1106
|36.1222
|7.01
|1.10
|Tefenni (Burdur)
|02 Temmuz 2026 03:08
|37.1739
|29.8086
|6.49
|2.80
|Savaştepe (Balıkesir)
|02 Temmuz 2026 03:05
|39.3539
|27.7956
|7.38
|0.80