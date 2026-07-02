Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz 'de saat 14.06'da deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez üssü Datça'nın 153 kilometre açağı olan depremin şiddetini 5,3 olarak açıklandı.

Girit Adası'nın kuzeydoğu kesimine yakın bir bölgede denizin içinde gerçekleşen deprem 19,87 kilometre derinlikte meydana geldi.

Depremin ardından bölgeden şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.