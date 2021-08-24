Akdeniz'de 6 santimetre yükselen deniz seviyesi önlem alınmazsa daha da artacak

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu liderliğinde Ezgi Şahin Yücel, Valeria Ibello ve Mustafa Yücel tarafından yapılan "İklim Değişikliği, Ekosistem Servisleri ve Bölgesel Yönetim Stratejileri" başlıklı araştırmaya göre, küresel ısınma nedeniyle son 20 yılda Akdeniz'de deniz seviyesi 6 santimetre yükseldi.

Araştırmayı değerlendiren Salihoğlu, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) yeni raporunun iklim krizi konusunda öne sürülen bilgilerin doğruluğunu daha da güçlendirdiğini belirtti.



DENİZ YÜZEYİNDE YAKLAŞIK 2 DERECELİK SICAKLIK ARTIŞI VAR

Salihoğlu, Akdeniz'in iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek hassas bölgeler arasında yer aldığına işaret ederek, küresel ısınma nedeniyle deniz yüzeyi sıcaklığında yer yer 2 dereceye yakın artış olduğunu kaydetti.



Türkiye denizlerinde deniz yüzeyi sıcaklığının daha fazla olduğunu anlatan Salihoğlu, "Küresel ısınma nedeniyle Akdeniz'de deniz yüzeyi sıcaklığı 1,4 derece arttı ve son 20 yılda su seviyesi 6 santimetre yükseldi. Eğer önlem alınmazsa önümüzdeki 10 yıllarda ek bir 6 santimetre üzerine deniz seviyesinin yükselmesini bekliyoruz" dedi.



"AKDENİZ'DE KİRLİLİK YOĞUN"

Prof. Dr. Barış Salihoğlu, Akdeniz'in her geçen gün ısınmaya devam ettiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Akdeniz sistemi üzerinde kirlilik yoğun. Su kalitesi özellikle Doğu Akdeniz'de düşük. Sıcaklık baskısı, av baskısı gibi nedenler üst üste bindiğinde bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bu sıkıntıları ortadan kaldırmak için önlemler almamız, çeşitli yönetim politikaları geliştirmemiz gerekiyor."

Bununla birlikte Salihoğlu, Akdeniz'de biyoçeşitlilik üzerinde de bir baskı olduğunu söyleyerek, "Özellikle istilacı türler, sıcaklık ve kirlilik öne çıkıyor. Biyoçeşitlilik ve ekosistem üzerindeki dayanıklılığın azaltılmasıyla ilgili bütünlükçü önlemler geliştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.



"ARTAN YANGINLARIN DA DENİZ EKOSİSTEMİNE CİDDİ BİR ETKİSİ VAR"



Türkiye'nin iklim değişikliğiyle kuraklaştığının altını çizen Salihoğlu, gelecek yıllarda sadece Karadeniz'de yağışların artacağını belirtti.



Prof. Dr. Barış Salihoğlu, küresel iklim değişikliği nedeniyle karadan denize girecek tatlı su miktarının da azalacağını dile getirerek, "Yağışların azalmasıyla nem azalacak, yangınlar artacak. Artan yangınların da deniz ekosistemine ciddi bir etkisi var. Ek bir baskı deniz ekosistemine, Akdeniz'e binmeye başlayacak. Bu bölgelerin, özellikle hassas olan bölgelerin kademeli olarak koruma alanı ilan edilmesi çok önemli. Kuraklık nedeniyle 2040'lı yıllarda bazı iç göllerimiz tamamen kuruyabilir" dedi.



İklim sorunun küresel bir sorun olduğu için etkisinin doğrudan kontrol edilemediğine değinen Salihoğlu, şu önerileri sundu:



"İklimi tek bir ülke olarak kontrol edemediğimiz için başka önlemlere yönelmemiz gerekiyor. Örneğin avcılık baskısını azaltmalıyız. Ayrıca bütün denizlerimizde kirliliği azaltmamız gerekiyor. Önlemler almalıyız ki denizdeki ekosistem, değişen iklime karşı daha dayanıklı hale gelsin. Bunun yanında koruma alanları çok önemli. Biyoçeşitliliği artırırsanız, denizler iklim değişimine daha dayanıklı hale gelecektir."

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