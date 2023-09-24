Akdeniz'de av yasağı kalktı: Balık fiyatları yüzde 80 düştü

''PEK ÇOK ÇEŞİT BALIK 100 TL'NİN ALTINA DÜŞTÜ''



Sezonun bollukla başladığını kaydeden Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, günlük taze, bol çeşit balığın tezgahlarda yerini aldığını kaydetti.



Polat, şöyle konuştu:



"15 Eylül itibarıyla 'Vira bismillah' deyip av sezonunu başlattık, tüm balıkçılarımız denize açıldı. Mevsimin ilk balıkları geldi. Tezgahlarımızda bolluk var. Eylül, ekim, kasım ayları balığın bol olduğu aylardır. Fiyatlarımızda yüzde 70-80'e varan düşüşler var.



Balık fiyatları çok uygun. Şu an 40-50 TL'ye hamsi, 70-80 TL'ye barbun satıyoruz. Pek çok çeşit balığı 100 TL'nin altında halkımıza sunuyoruz. Buradan büyükşehirlere balık gönderiyoruz.'' NTV’yi sosyal medyadan takip edin