Akdeniz art arda dört kez sallandı, Naci Görür uyardı

Akdeniz'de aynı bölgede art arda dört deprem oldu.

Kıbrıs Adası'nın güney batısında meydana gelen ilk depremin büyüklüğü 5,2 olarak açıklandı.

Saat 12.31'de meydana gelen deprem, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Antalya ve Adana'da da hissedildi.

Bu depremden beş dakika sonra saat 12.36'da aynı bölgede 3,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha oldu.

Yine aynı bölgeye yakın bir noktada saat 12.41'de 4,8 büyüklüğünde üçüncü deprem gerçekleşti.

Bu deprem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hissedilirken saat 12.59'a gelindiğinde bu kez 4,2 büyüklüğünde dördüncü deprem gerçekleşti.