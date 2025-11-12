Akdeniz art arda dört kez sallandı, Naci Görür uyardı
12.11.2025 12:44
Son Güncelleme: 12.11.2025 13:46
NTV - Haber Merkezi
Akdeniz'de aynı bölgede art arda dört deprem meydana geldi. KKTC, Antalya ve Adana'da hissedilen depremler sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin bu bölgeye stres yüklediğini söyledi.
Akdeniz'de aynı bölgede art arda dört deprem oldu.
Kıbrıs Adası'nın güney batısında meydana gelen ilk depremin büyüklüğü 5,2 olarak açıklandı.
Saat 12.31'de meydana gelen deprem, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Antalya ve Adana'da da hissedildi.
Bu depremden beş dakika sonra saat 12.36'da aynı bölgede 3,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha oldu.
Yine aynı bölgeye yakın bir noktada saat 12.41'de 4,8 büyüklüğünde üçüncü deprem gerçekleşti.
Bu deprem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hissedilirken saat 12.59'a gelindiğinde bu kez 4,2 büyüklüğünde dördüncü deprem gerçekleşti.
Akdeniz'de depremlerin meydana geldiği bölge Kıbrıs Adası'nın güney batısında bulunuyor.
Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat depremlerinin bu bölgeye stres yüklediğine dikkat çekti.
NACİ GÖRÜR'DEN HELEN-KIBRIS ZONU UYARISI
Yer bilimci jeolog Prof. Dr. Naci Görür, depremlerin ardından bir paylaşım yaparak Helen-Kıbrıs Zonu'na dikkat çekti.
Depremlerin, Doğu Anadolu Fay Zonu'nun devamı niteliğinde olan ve Kıbrıs'ın güneyine devam eden Helen-Kıbrıs Zonu'nda gerçekleştiğini söyleyen Naci Görür, "Depremlerin geleceği belliydi." dedi.
Naci Görür, "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri bu bölgeye çok stres yüklemişti." ifadesini kullandı.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Akdeniz
|12 Kasım 2025 12:31
|34.6164
|32.4433
|15.46
|5.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 12:06
|39.2397
|28.1603
|6.99
|3.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 12:06
|39.2114
|28.1525
|7.01
|2.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 11:58
|39.1675
|28.2728
|7.01
|1.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 11:54
|39.2414
|28.1186
|7.00
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 11:40
|39.2053
|28.2397
|7.14
|1.20
|Refahiye (Erzincan)
|12 Kasım 2025 11:36
|40.0186
|38.6900
|7.00
|1.40
|Simav (Kütahya)
|12 Kasım 2025 11:33
|39.2525
|28.9608
|8.81
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 11:30
|39.2258
|28.2658
|7.03
|1.70
|Kırkağaç (Manisa)
|12 Kasım 2025 11:27
|39.2261
|27.9764
|6.99
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 11:12
|39.2514
|28.1072
|7.00
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 11:01
|39.2103
|28.0506
|5.49
|2.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 11:00
|39.1736
|28.1608
|5.63
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 10:58
|39.2269
|28.1692
|6.21
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 10:56
|39.1989
|28.0581
|10.12
|2.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 10:52
|39.1989
|28.1603
|7.00
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 10:50
|39.1978
|28.1586
|7.00
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 10:46
|39.2178
|28.1333
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 10:43
|39.2047
|28.1544
|6.24
|2.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 10:41
|39.2325
|28.1694
|5.39
|2.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 10:40
|39.2181
|28.1689
|7.11
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 10:37
|39.2119
|28.1711
|5.82
|2.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 10:33
|39.2217
|28.1703
|9.59
|3.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 10:28
|39.1708
|28.2742
|9.74
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 10:20
|39.1181
|28.1428
|9.90
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 10:17
|39.1911
|28.2403
|9.55
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 10:11
|39.2431
|28.1911
|7.50
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 09:56
|39.1592
|28.2931
|10.20
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 09:48
|39.1864
|28.2550
|7.95
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 09:47
|39.1653
|28.3339
|7.00
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 09:46
|39.1697
|28.2497
|6.36
|1.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 09:46
|39.2186
|28.2511
|9.04
|2.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 09:29
|39.1367
|28.3069
|6.51
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 09:16
|39.2003
|28.1622
|6.98
|2.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 09:14
|39.2261
|28.1750
|7.08
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 09:08
|39.2383
|28.1492
|7.07
|2.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 09:00
|39.2139
|28.1908
|6.81
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 08:52
|39.2122
|28.1700
|6.38
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 08:49
|39.2303
|28.1422
|10.10
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 08:40
|39.2069
|28.1706
|7.00
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 08:36
|39.1769
|28.2050
|7.00
|2.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 08:33
|39.2386
|28.1361
|5.07
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 08:31
|39.2503
|28.1458
|4.78
|1.10
|Akdeniz - [191.49 km] Datça (Muğla)
|12 Kasım 2025 08:30
|34.9686
|27.4547
|10.00
|2.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 08:23
|39.1814
|28.2258
|5.13
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 08:19
|39.2042
|28.1136
|7.00
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 08:12
|39.2419
|28.1744
|5.13
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 08:09
|39.2442
|28.1767
|5.77
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 08:07
|39.2572
|28.1769
|7.14
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 08:05
|39.2228
|28.1528
|5.00
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 08:04
|39.2567
|28.1431
|6.08
|2.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 07:57
|39.2275
|28.1808
|7.12
|0.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 07:44
|39.1356
|28.1311
|6.35
|1.40
|Çelikhan (Adıyaman)
|12 Kasım 2025 07:43
|38.0694
|38.3136
|13.04
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 07:35
|39.2464
|28.1761
|6.20
|2.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 07:31
|39.2603
|28.1717
|7.00
|1.70
|Gaziemir (İzmir)
|12 Kasım 2025 07:28
|38.3353
|27.1847
|7.00
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 07:25
|39.1533
|28.1939
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 07:23
|39.2492
|28.1364
|7.00
|1.10
|Buca (İzmir)
|12 Kasım 2025 07:08
|38.3342
|27.1917
|7.00
|1.20
|Uludere (Şırnak)
|12 Kasım 2025 07:07
|37.3928
|42.7072
|7.00
|2.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 07:06
|39.2422
|28.1611
|7.00
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 06:59
|39.1892
|28.2850
|7.00
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 06:54
|39.2353
|28.1194
|7.00
|2.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 06:47
|39.2678
|28.1225
|7.00
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 06:46
|39.2144
|28.1992
|7.00
|0.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 06:44
|39.2453
|28.1681
|6.00
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 06:38
|39.2597
|28.1764
|7.08
|1.40
|Uludere (Şırnak)
|12 Kasım 2025 06:37
|37.3989
|42.7003
|7.00
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 06:35
|39.1928
|28.1725
|7.00
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 06:34
|39.2389
|28.1667
|7.00
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 06:26
|39.2031
|28.1908
|8.86
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 06:24
|39.2539
|28.1533
|7.00
|1.70
|Doğanşehir (Malatya)
|12 Kasım 2025 06:22
|38.0986
|37.8394
|8.26
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 06:20
|39.2567
|28.0992
|7.00
|2.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 06:10
|39.2225
|28.1500
|7.00
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 06:06
|39.2364
|28.1625
|7.00
|1.50
|Kemah (Erzincan)
|12 Kasım 2025 06:04
|39.6439
|38.7242
|7.00
|1.20
|Bigadiç (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 06:02
|39.3861
|28.0136
|7.00
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 05:59
|39.2247
|28.1581
|7.00
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 05:59
|39.2261
|28.1672
|7.00
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 05:54
|39.2717
|28.0892
|5.32
|0.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 05:50
|39.1908
|28.2919
|7.94
|1.60
|Marmara Denizi - [21.42 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|12 Kasım 2025 05:48
|40.8219
|28.1272
|12.26
|2.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 05:47
|39.2400
|28.1506
|7.00
|1.10
|Gürün (Sivas)
|12 Kasım 2025 05:47
|38.8256
|37.3347
|6.76
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 05:46
|39.2178
|28.1794
|5.94
|1.00
|Çameli (Denizli)
|12 Kasım 2025 05:33
|36.9361
|29.3183
|7.02
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 05:31
|39.1983
|28.2394
|7.00
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 05:29
|39.2419
|28.1692
|7.01
|1.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 05:19
|39.2519
|28.1411
|7.00
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 05:17
|39.2464
|28.1689
|13.44
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 05:15
|39.2644
|28.1569
|6.38
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 05:08
|39.2531
|28.1553
|5.23
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 05:02
|39.2056
|28.1728
|6.08
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 05:01
|39.2175
|28.1514
|7.00
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 04:58
|39.2178
|28.1914
|7.00
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 04:56
|39.2322
|28.1725
|7.00
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 04:52
|39.2286
|28.1794
|5.47
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Kasım 2025 04:50
|39.1731
|28.2786
|9.36
|1.10