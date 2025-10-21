İBB soruşturması: Vedat Aşçı ve Hamdi Akın ifadeye çağrıldı
AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ve Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında ifadeye çağırıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.
AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ile Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı.
Adliyeye giden Akın ifade verdi.
Aşçı'nın da gün içinde adliyeye gidip ifade vermesi bekleniyor.
DİVAN'IN MÜDÜRÜ DE İFADE VERMİŞTİ
Dün de Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk, İBB soruşturması kapsamında savcılığa şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.
