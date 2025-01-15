Akhisar'da işçi servisleri çarpıştı: 35 yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki işçi servisi kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte 35 kişi yaralandı.

Akhisar'da işçi servisleri çarpıştı: 35 yaralı

Kaza, Kayalıoğlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 45 J 4493 plakalı servisi ile 45 J 4497 plakalı işçi servisi çarpıştı. Kazada iki araçtakki 35 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

45 J 4497 plakalı işçi servisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu araçtan çıkarıldı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından yol kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, bölgede güvenlik önlemi alındı.

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