Akhisar'da işçi servisleri çarpıştı: 35 yaralı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki işçi servisi kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte 35 kişi yaralandı.
Kaza, Kayalıoğlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 45 J 4493 plakalı işçi servisi ile 45 J 4497 plakalı işçi servisi çarpıştı. Kazada iki araçtakki 35 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
45 J 4497 plakalı işçi servisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu araçtan çıkarıldı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından yol kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, bölgede güvenlik önlemi alındı.
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