Akhisar’da kamyon ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Akhisar-Sındırgı karayolunda meydana geldi. E.Ç. yönetimindeki 45 J 4488 plakalı minibüs, önündeki H.Ç. idaresindeki 43 AH 088 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Fırat Sönmezsoy olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü E.Ç. ve kamyon sürücüsü H.Ç. ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.