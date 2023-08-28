Akhisar’da kontrolden çıkan araç dehşet saçtı: 3 kişi öldü

Edinilen bilgiye göre dün saat 23.15 sıralarında Akhisar devlet kara yolu üzeri Balıkesir istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsü Burak Korkmaz, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında seyir halinde olan elektrikli bisiklete ve park halindeki iki otomobile çarptı.



Kaza sonrası otomobil yol kenarındaki su kanalına düşerek takla attı. Araç içerisinde sıkışan sürücü Burak Korkmaz (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Elektrikli bisiklette bulunan sürücü Süleyman Koçer (43) ve arkasındaki Özbek uyruklu yolcu Naıma Uramova da (38) otomobilin çarpması sonucunda yol kenarına savruldu ve olay yerinde can verdi.

Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından kazada hayatını kaybeden 3 kişi Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden sürücü Burak Korkmaz’ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.